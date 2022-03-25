Giorgetti: "Senza Piatek si complica la corsa all'Europa. Toccherà a Cabral ma è un'incognita"

Le parole di Angelo Giorgetti ai microfoni de il Pentasport dopo l'infortunio in nazionale di Piatek

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo l'infortunio di Piatek. Ecco le sue parole: "All'interno dello spogliatoio gigliato c'è una grande determinazione accompagnata da ambizione. L'obiettivo è quello di raggiungere le posizioni europee già in questa stagione anche se non lo proclamano pubblicamente. Il gruppo è unito, purtroppo l'infortunio rimediato da Piatek in nazionale non ci voleva. Ci sarà spazio dunque per Cabral, ma ancora non ho ben compreso quanto sia pronto al calcio della Serie A. Italiano ed il suo entourage dovranno metterlo nelle condizioni migliori per favorire e velocizzare il processo di adattamento".

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