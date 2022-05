Sconcerti avverte Italiano: “Deve studiare alternative al suo gioco, altrimenti niente salto di qualità”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dell’operato di mister Italiano alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Italiano è un ottimo tecnico. La Fiorentina è una squadra senza fenomeni, ma ha fatto molto. Resta il fatto che il mister dovrà studiare delle alternative ai propri meccanismi di gioco. Se non dovesse cambiare e dovesse restare troppo legato ai suoi dogmi potrebbe non fare il salto di qualità e mangiarsi buona fetta della sua carriera”.

