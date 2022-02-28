Monti: "Grande Castrovilli con il Sassuolo. Possibile addio? Ci mangeremo le mani, deve rinnovare"

Le parole di Gianfranco Monti in vista di Fiorentina-Juventus ai microfoni di Radio Bruno

Gianfranco Monti, noto opinionista in ambito Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Viola in vista della partita di mercoledì contro la Juventus. Ecco le sue parole:

SASSUOLO "Il gol all'ultimo è una botta ma esco da Sassuolo contento. Si meritava il pareggio ma sono tantissime le partite che finiscono oltre il 90'. Certi errori, però, non andrebbero fatti. Un punto mi 'arrapava', ma nello spogliatoio sono convinti di quanto fatto. Il gol all'ultimo fa rimanere male però i Viola hanno fatto una buona partita".

JUVENTUS "Mercoledì se la giocheranno e anche la Juve dovrà stare attenta. La Fiorentina gioca meglio della Juve che è in crisi e ha tanti giocatori fuori".

VLAHOVIC "L'indifferenza è più brutta dei fischi. Voglio vedere come reagirà ai fischi, ma ha carattere. Spero gli venga un po' di diarrea prima della partita".

GIUDIZIO SINGOLI "Sono contendo per Dragowski e sta migliorando coi piedi. Odriozola ha sofferto tantissimo Traorè. Amrabat non aveva fatto male ultimamente e pensavo facesse di più, ma non è lui da mettere sotto la lente. Dispiace per Bonaventura, mi sono imbestialito perché questi errori non può farli, data la sua importanza"

CASTROVILLI "Gran gara, sono felicissimo per la sua partita. Si vociferava di un suo possibile addio. Ti mordi le unghie se lo lasci andare via, è un calciatore importante. Spero rinnovi".

IKONE-CABRAL "Ikoné? Buona partita ma non riesce a stare dalla sua parte, gli è mancato il gol. Sta entrando negli schemi. Cabral ha fatto un gol da vero attaccante. Sono sicuro che giocheranno sia lui che Piatek con la Juve, non so chi prima e chi dopo".

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