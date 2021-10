Sconcerti: “Cagliari? È una finale. Sono stufo di Kokorin: non si fanno scommesse da 4 milioni”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Venezia. Ecco le sue parole:

“Vedo male la Fiorentina dalla gara di Udine. Se affronti la gara nella maniera giusta, a Venezia non perdi senza giocare, come è avvenuto. Mi pare che Italiano stia scherzando un po’ con la formazione: personalmente condivido poco questo straordinario turnover”.

ATTACCO “Berardi? Per adesso va più che bene, è ideale, ma mi sembra che ci siamo scordati il problema base, cioè il centravanti. Ed era un problema anche l’anno scorso, perché Vlahovic era solo come lo è adesso. Se la soluzione è spostare Gonzalez o promuovere Munteanu. Poi siamo partiti con l’idea delle ali e ne abbiamo una più Sottil, che è un po’ una wild card. Callejon? Non è involuto, io credo sia esaurito. Prenderlo è stato un errore, ma questo errore lo avrei fatto anch’io, non me lo sarei mai aspettato così vuoto”.

CENTROCAMPO “Non abbiamo giocatori particolarmente tecnici in mediana, a parte Bonaventura. Chi costruisce gioco di qualità? Gonzalez da sinistra mette il pallone al centro per chi? Attaccante e mezzala? Se Castrovilli gioca al posto di Duncan, rimani scoperto nella fase difensiva. Amrabat regista? Bisognerebbe chiedere spiegazioni, senza far polemiche”.

CAGLIARI “Col Cagliari è più importante di Inter e Napoli, perché vale gli stessi punti e possiamo vincere. È una finale: una finale che vale un certo tipo di campionato”.

VLAHOVIC “Se ha già un impegno con qualcuno sarebbe bene approfittarne, ma sarebbe intelligente continuare a divertirsi con il serbo fino a fine stagione aggiungendo comunque qualcosa alla squadra”.

KOKORIN “Basta, mi ha rotto le scatole. Si può fare una scommessa, ma a quattro milioni no”

