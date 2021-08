Graziani: “Berardi colpo per entusiasmare la piazza, ma preferisco Orsolini: è perfetto per il tridente”

Ciccio Graziani, ex calciatore viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi della Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

BORJA MAYORAL “La Roma non può permettersi di vendere un attaccante. Perché ne ha bisogno anche per le coppe. Ma non credo che sia una cosa fattibile per questi ultimi giorni di mercato”.

KOKORIN “Ora non te lo prendono, perché non ha mai giocato la scorsa stagione. Magari puoi girarlo in prestito per farlo giocare, ma non so in quanti possono essere interessati”.

BERARDI “Prendere Berardi sarebbe entusiasmante. Importante comunque avere tutti questi nomi importanti affiancati alla Fiorentina, fanno bene alla piazza”.

ORSOLINI “È diverso da Berardi. Tende anche maggiormente a difendere. Sa attaccare, ma sa anche dare una mano al centrocampo, sarebbe perfetto nel tridente. Berardi, si ritorna in difesa, ma gli allenatori lo preferiscono in fase di attacco. Orsolini ha un bel piede sinistro, infatti non capisco perché il Bologna voglia venderlo. È tra i meglio nella rosa rossoblu”.

