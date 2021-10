Monti: “Italiano fa sentire tutti importanti. Duncan? Il mister ha fatica a toglierlo dal campo”

Gianfranco Monti, opinionista radiofonico, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della Fiorentina in occasione della sfida di domani contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è una squadra messa bene in campo e che gioca un gran calcio, lo specchio è la partita di Udine, l’anno scorso sarebbe stato tanto già pareggiarla. Io credo che Spalletti non sia serenissimo. Per i viola potrebbe essere un’occasione sfidare un Napoli che non si può permettere di perdere, ma anche la Fiorentina rispecchia il carattere del suo allenatore”.

VLAHOVIC “Mettere una clausola da 70-80 milioni per Vlahovic sarebbe una tutela”.

DUNCAN “È un giocatore importante quello che stiamo vedendo, lo stesso Italiano lo toglie dal campo a fatica”.

ITALIANO “Fa sentire tutti importanti. Ci sono quei 5-6 giocatori sui quali conta in modo particolare, ma anche chi gioca meno ha l’opportunità di giocare