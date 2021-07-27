Bucchioni: "Gioco dal basso rischioso. Vlahovic vero professionista. Rosa? Non sono preoccupato"

Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni del Pentasport

Enzo Bucchioni, giornalista ed opinionista italiano, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

GIOCO DAL BASSO "Il gioco dal basso è rischioso anche se crea spettacolo. Allo Spezia ci sono stati tanti errori banali ma dipendevano da aspetti tecnici. Speriamo che la Fiorentina riesca a farlo in modo adeguato".

VLAHOVIC "Dusan si sta comportando come un vero professionista. Sa benissimo che deve ancora crescere e vuole sfruttare al meglio la sua esperienza alla Fiorentina. Poi non so se rimarrà, ma vedere un giocatore con il sorriso fa sempre piacere".

SCONTRO FIORENTINA-ANTOGNONI "Questa situazione da fastidio perché ha toccato un idolo, un monumento. Quando finiscono così i rapporti lasciano tanta amarezza. Non commento il piano personale, perché lui sa cosa è meglio fare. Sicuramente è un errore per entrambi le parti farla finire così. Si poteva a risolvere meglio".

ROSA FIORENTINA "Devono ancora arrivare i giocatori di livello. Poi Italiano dovrà inserirli ma sarà semplice visto le caratteristiche dei giocatori. Io non so preoccupato, la squadra è forte. Poi ad Agosto arriveranno i giocatori di cui Italiano avrà bisogno"

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