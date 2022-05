Nessun dubbio per Amoruso: “Stasera tridente Ikonè-Cabral-Gonzalez. Ma voglio qualcosa in più da loro”

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della partita tra Fiorentina ed i bianconeri di questa sera. Ecco le sue parole: “Juventus? Dobbiamo andare a prenderli forti. Mi aspetto il solito 4-3-3 e una partita, da parte della Fiorentina, di alta intensità. Dobbiamo sfruttare la loro fase di costruzione e punirli nei punti deboli. Davanti me la giocherei sempre con Cabral al centro e Nico Gonzalez–Ikoné sulla fasce. Però mi aspetto qualcosa in più da loro“.

