Flachi sicuro: “La Fiorentina ha qualità per rimettersi in corsa. Entusiasmo perso dopo la Juventus”

Francesco Flachi, ex attaccante viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del brutto momento che sta attraversando la Fiorentina. Ecco le sue parole: “I viola non hanno mai avuto un calo mentale in questo campionato, e raramente succede che una squadra vada sempre a mille. La squadra di Italiano ha un po’ perso entusiasmo anche per la voglia che aveva di passare il turno in Coppa. Ha la qualità per rimettersi in corsa. Se poi dovesse andare in un altro modo dovremo comunque riconoscere l’ottimo campionato fatto. È una grande partenza per un progetto importante”.

LEGGI ANCHE: