“Italiano ha dato vita a giocatori persi senza rivoluzionare la rosa. Fondamentale seguire il suo ciclo”

Il giornalista Stefano Cappellini, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il grande successo ottenuto dai viola contro il Napoli. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha giocato benissimo, la miglior vittoria degli ultimi anni. Abbiamo giocato in maniera autorevole. Italiano ha limato tutti i problemi visti nel girone d’andata. È una squadra che ha battuto il Napoli, il Milan, l’Atalanta tre volte, non è un caso. Italiano? I suoi meriti sono giganteschi. Non ha avuto una rosa rivoluzionata, ma sono stati acquistati solo alcuni innesti. È stato bravo a dare vita al gruppo e recuperare giocatori che sembravano persi. Adesso sarà fondamentale dare seguito a questo ciclo”.

