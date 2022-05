Corvino giustifica la cessione di Vlahovic: “Vendere a certe cifre cambia la vita dei club”

Pantaleo Corvino, ex uomo mercato della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione della promozione del suo Lecce in Serie A, durante la quale ha parlato anche della sua scoperta: Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole “In Dusan ho notato una potenzialità a basso costo. Poi è stato rivenduto a grandi cifre: certe somme cambiano la vita anche dei club”.

