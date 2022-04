Giorgetti: “Italiano ha bisogno di tempo, deve crescere. Spero sia stato utile incontro con la società”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare lo stato di forma della Fiorentina alla vigilia della partita di San Siro contro il Milan. Ecco le sue parole: “Pioli ha lasciato un grande ricordo qui a Firenze, poi purtroppo ha lasciato la squadra in maniera brutta. Domani dipende tutto da che Fiorentina sarà, perché quella delle ultime due gare era una squadra svuotata completamente. Italiano ha bisogno di tempo, spero sia stato utile l’incontro con la società. Anche lui deve crescere, come tutti. In attacco credo giochi Cabral, in questo momento è l’attaccate che dà più certezze. Io ero molto preoccupato dopo la partenza di Vlahovic, ma Italiano è stato bravo a motivare tutti i calciatori e continuare sulla propria strada. Brava la Fiorentina a livello di squadra ad andare oltre. Vedremo a fine stagione”.

LEGGI ANCHE: