Il messaggio di Cecchi: “Commisso faccia un sorriso, siamo tornati in Europa anche grazie a lei”

Stefano Cecchi, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sulle parole del Presidente Rocco Commisso durante al sua conferenza stampa. Ecco le sue parole:”Quello che mi è dispiaciuto della conferenza stampa di Commisso è che non si è praticamente mai parlato della Fiorentina che dopo 5 anni è tornata in Europa, dove deve stare. Godiamoci questo traguardo. Presidente ci faccia vedere un sorriso, siamo tornati nel calcio che conta grazie anche ai suoi investimenti“.