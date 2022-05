Bocci: “Attenzione al rilancio di Kouamè. Con Italiano potrebbe rinascere come tanti altri”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del tema centravanti in casa Fiorentina, soffermandosi su Arthur Cabral e Christian Kouamè. Ecco le sue parole: “Cabral è un giocatore su cui bisogna lavorare, un punto interrogativo su cui interrogarsi. Per l’attacco può tornare utile anche Kouamè come terzo attaccante, Italiano è già riuscito a rilanciare tanti calciatori”.

