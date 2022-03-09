Dal centro sportivo, Italiano aspetta il ricorso su Bonaventura. Odriozola torna in gruppo

Il punto sulla situazione in casa Fiorentina dal centro sportivo Viola secondo l'emittente Radio Bruno

Dal Pentasport arriva il punto dal centro sportivo Davide Astori sulla situazione della Fiorentina in vista della gara casalinga di domenica contro il Bologna. Italiano aspetta di conoscere la risposta del ricorso presentato da Bonaventura che dovrebbe arrivare tra domani sera e venerdì mattina. Al momento il tecnico Viola sta preparando la gara senza il centrocampista per cui, qualora il ricorso sarà di esito positivo, la titolarità di Jack non è scontata.

Capitolo infermeria. Oggi gli acciaccati Ikonè, Odriozola e Nastasic hanno lavorato in gruppo. In particolare per lo spagnolo oggi è la prima volta, dopo l'infortunio contro la Juventus, che si allena a pieno con i compagni. L'ex Real Madrid non è ancora al 100%, ma il suo rientro è un ottimo segnale in vista del suo completo recupero.

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