Venuti ricorda: "Prima di un Fiorentina-Ascoli segnai 4 gol in finale di un torneo giovanile al Franchi"

Dazn ha realizzato un documentario sulla Fiorentina, intervistando il fiorentino Lorenzo Venuti, giocatore viola, il suo racconto:"La mia prima volta al Franchi è l'essere stato sotto al tunnel mentre...

Dazn ha realizzato un documentario sulla Fiorentina, intervistando il fiorentino Lorenzo Venuti, giocatore viola, il suo racconto:

"La mia prima volta al Franchi è l'essere stato sotto al tunnel mentre lo speaker annunciava la formazione e tutto il pubblico che gridava il mio nome, è stato quell'attimo e quell'emozione che aspettavo da tanto tempo e che finalmente sono riuscito a raggiungere. Qui è casa, è iniziato tutto dallo stadio, prima di un Fiorentina-Ascoli, un torneo giovanile prevedeva la finale qui al Franchi prima della partita della Fiorentina, io giocavo nell'Incisa e in quella finale ho segnato 4 gol, cosi mi presero nell'estate successiva nella Fiorentina. Giocare nella Fiorentina per me significa portare con me tutte le persone che conosco, il sogno di tutti che io sono riuscito a realizzare porto loro quando metto piede su questo campo. Il legame che c'è qui tra la Fiorentina e Firenze è anche grazie a Davide Astori, dopo quello che è successo" conclude Venuti.

PIERACCIONI SCHERZA SUL NUOVO STADIO

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