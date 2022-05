Baiano spiega: “A Cabral servono i cross, ma Fiorentina non li fa mai. Difficile fare gol così”

Ciccio Baiano, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sul rendimento di Arthur Cabral. Ecco le sue parole: “A Cabral serve tempo per capire il campionato e le sue difficoltà. Per gli attaccanti è un campionato molto difficile. Si deve adattare ad un torneo diverso. Il prossimo anno si spera che possa far meglio, ha tutto per farlo. Ma la squadra deve sostenerlo. Fa fatica quando viene fuori dall’area, deve migliorare tecnicamente. Ha bisogno di cross e la squadra non li fa mai. E per questo fare gol diventa difficile”.

LEGGI ANCHE: