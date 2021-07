Graziani: “Kokorin va aspettato. Biraghi? Giocava in Nazionale, non deve essere così male”

Ciccio Graziani, ex calciatore Viola ed adesso opinionista radiofonico e televisivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno per parlare del parco di giocatori attualmente a disposizione di mister Vincenzo Italiano per formare la sua Fiorentina. Ecco le sue parole:

”La società prima di acquistare, vuole sistemare delle situazioni. In particolare quelle di alcuni giocatori che hanno uno stipendio importante e che possono partire, come Callejon, Amrabat, Benassi e Saponara“.