"Gonzalez ed Ikonè tra luci ed ombre. La Fiorentina dovrà tornare sul mercato per un esterno"

Le parole di Alessandro Bocci ai microfoni de Il Pentasport sui temi caldi in casa Fiorentina

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

INTER "Nella peggiore delle partite ha creato almeno cinque palle gol".

ESTERNI "Ikonè e Gonzalez sono due buoni esterni, anche se tra alti e bassi. Sottil sbaglia sempre l'ultima scelta, qualche gol in più potrebbe farlo. Un esterno con qualche gol nelle gambe la Fiorentina dovrebbe cercarlo".

CALENDARIO "Nelle prossime gare i viola avranno tante sfide con le prime della classe, all'ultima meglio incontrare una Juventus senza bisogno di niente. Inter, Napoli e Milan saranno tre trasferte molto complicate, così come sarà importante quella con la Roma".

TORREIRA "La Fiorentina sarebbe già padrona, poi bisogna vedere se si vuole ottenere uno sconto sul cartellino, una condizione di favore".

PIATEK "Oggi Piatek andrebbe riscattato".

ODRIOZOLA "Odriozola fa tanto comodo anche se ogni tanto va subire qualche gol, ma ha una grande mentalità ed è perfetto per Italiano".

MILENKOVIC "Questo clima positivo dello spogliatoio può farmi pensare ad una permanenza di Milenkovic di un altro anno. È più facile comprare i giocatori se hai da offrire l'Europa e un un calcio come quello pensato da Italiano".

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