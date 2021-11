Marchionni: “Sottil deve giocare con continuità. Ha le capacità per fare la differenza”

Marco Marchionni, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Ci auguriamo che la Fiorentina sia sulla strada giusta, Firenze è una piazza esigente. Il tempo darà ragione a Italiano. Ci possono essere degli intoppi, ma il mister sta indirizzando bene questa squadra. Avere un allenatore che al giorno d’oggi ti fa giocare a calcio, è molto importante. Ha un’idea ben precisa quindi era l’allenatore ideale per dare ai viola un’identità”

CASTROVILLI “Esterno? Credo che abbia diverse caratteristiche. Se Italiano lo schiera a centrocampo vuol dire che gli dà più garanzie. Fare l’esterno non è semplice, serve capire tanti movimenti. Però Gaetano è un giocatore molto duttile, che può far bene in tutti i tuorli”.

SOTTIL “Il ragazzo deve giocare con continuità. Più si gioca più si acquisiscono le capacità di fare le scelte giuste. Ha avuto la fortuna di trovare un ottimo allenatore. Un po’ come successo a Vlahovic. È un giocatore che può fare la differenza, può crescere ancora molto”.

JUVENTUS “Per i viola è un vantaggio. Ma se i bianconeri giocano come sanno, sono favoriti. I viola, dal canto loro, saranno spensierati e giocando a calcio possono mettere in seria difficoltà la Juventus”

LEGGI ANCHE: