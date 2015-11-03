Notizie Marchionni Fiorentina

Marchionni: "Fiorentina ultima in classifica? Non me l'aspettavo. Conosco l'ambiente e Vanoli riprenderà il cammino"
21 novembre 2025 23:40
Marchionni avvisa il Parma: "Contro questa Fiorentina serve la gara perfetta. A Firenze anni stupendi"
11 aprile 2025 14:28
Marchionni: "Fiorentina può ottenere un gran risultato contro la Juve. Serve un approccio importante"
15 marzo 2025 16:29
Marchionni: "Bisogna portare un trofeo, è il momento di dare una gioia ai fiorentini"
28 maggio 2024 19:10
Marchionni: “Mi aspetto grandi cose da Sottil. La Fiorentina deve puntare alla Champions”
23 ottobre 2023 09:30
Marchionni: "Fiorentina con Parisi ha dimostrato di volersi migliorare. Serve qualcosa in più dal mercato"
26 luglio 2023 18:38
Marchionni: ''Nelle partite importanti la Juve risponde sempre presente, Fiorentina ben allenata''
20 aprile 2022 15:20
Marchionni: "Sottil deve giocare con continuità. Ha le capacità per fare la differenza"
02 novembre 2021 21:48
Marchionni: "Prandelli è un maestro. Le sue squadre sanno sempre cosa fare in campo"
28 novembre 2020 21:25
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Marchionni, la Fiorentina è guidata da un ottimo allenatore
20 ottobre 2020 13:59
Marchionni: "Ho il rimpianto di non aver vinto a Firenze. Il gol di Robben fu colpa nostra.."
01 giugno 2020 14:18
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