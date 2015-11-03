Labaro Viola

Notizie Marchionni Fiorentina

Marchionni: "Fiorentina ultima in classifica? Non me l'aspettavo. Conosco l'ambiente e Vanoli riprenderà il cammino"

21 novembre 2025 23:40

Marchionni avvisa il Parma: "Contro questa Fiorentina serve la gara perfetta. A Firenze anni stupendi"

11 aprile 2025 14:28

Marchionni: "Fiorentina può ottenere un gran risultato contro la Juve. Serve un approccio importante"

15 marzo 2025 16:29

Marchionni: "Bisogna portare un trofeo, è il momento di dare una gioia ai fiorentini"

28 maggio 2024 19:10

Marchionni: “Mi aspetto grandi cose da Sottil. La Fiorentina deve puntare alla Champions”

23 ottobre 2023 09:30

Marchionni: "Fiorentina con Parisi ha dimostrato di volersi migliorare. Serve qualcosa in più dal mercato"

26 luglio 2023 18:38

Marchionni: ''Nelle partite importanti la Juve risponde sempre presente, Fiorentina ben allenata''

20 aprile 2022 15:20

Marchionni: "Sottil deve giocare con continuità. Ha le capacità per fare la differenza"

02 novembre 2021 21:48

Marchionni: "Prandelli è un maestro. Le sue squadre sanno sempre cosa fare in campo"

28 novembre 2020 21:25

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Marchionni, la Fiorentina è guidata da un ottimo allenatore

20 ottobre 2020 13:59

Marchionni: "Ho il rimpianto di non aver vinto a Firenze. Il gol di Robben fu colpa nostra.."

01 giugno 2020 14:18

Marchionni: "La Fiorentina arriva meglio del Parma. Per chi tiferò? Spero sia una grande gara"

01 novembre 2019 17:36

Archivio

Esplora l'archivio di Marchionni

Sett. 47 Sett. 15 Sett. 11
Sett. 22
Sett. 43 Sett. 30
Sett. 16
Sett. 44
Sett. 48 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 23
Sett. 44