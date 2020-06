L’ex centrocampista viola Marco Marchionni, oggi vice-allenatore della Carrarese, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con la Fiorentina: “Mi voleva Prandelli, mio allenatore a Parma. In più trovavo Frey e Gila, miei compagni al Parma. Trovai l’accordonel giro di 24 ore. Stava arrivando il preliminare Champions con lo Sporting, lo preparammo a Cortina con tanti tifosi, idem a San Piero a Sieve: Firenze vive di calcio. Fummo bravi a ribaltare il risultato e anche fortunati. Liverpool? Eravamo consapevoli della nostra forza, battere i campioni d’europa fece impazzire la gente. Ricordo gente piangere di gioia. La mia esperienza alla Juve mi aiutò a vivere quel match come una gara normale. Eravamo un gruppo speciale. Ricordo il 3-2 col Bayern, loro erano una supersquadra. Il gol di Robben fu colpa nostra, sapevamo avrebbe calciatori sinistro. In Europa potevamo fare di più. Il mio rimpianto è stato non vincere a Firenze”.

Che pensa della Fiorentina di Commisso?

“È un tipo ambizioso, gli piace alzare l’asticella. Ho Firenze nel cuore, la gente mi ha sempre rispettato nonostante il passato bianconero. Auguro alla gente di competere per traguardi ambiziosi”.