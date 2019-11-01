Marchionni: "La Fiorentina arriva meglio del Parma. Per chi tiferò? Spero sia una grande gara"

Queste le parole rilasciate a ParmaLive.com dall'ex di Fiorentina e Parma Marco Marchionni: "Penso che la Fiorentina arrivi meglio del Parma perchè sta facendo una serie di vittorie che l'hanno portat...

Queste le parole rilasciate a ParmaLive.com dall'ex di Fiorentina e Parma Marco Marchionni: "Penso che la Fiorentina arrivi meglio del Parma perchè sta facendo una serie di vittorie che l'hanno portata in alta classifica. Parma? Può far bene perchè i Viola giocano sempre a calcio, per il Parma è una partita molto importante. Penso che pagherà più le assenze il Parma, la Fiorentina è mentalmente più serena. Per chi tiferò? Mi sta molto a cuore questa partita. Ho giocato 7 anni a Parma, è la mia città, a Firenze invece ho passato 3 anni dove ho giocato anche la Champions. Spero sia una grande gara, tengo a tutti e due i club".