Marchionni: “Mi aspetto grandi cose da Sottil. La Fiorentina deve puntare alla Champions”

Marco Marchionni, le parole a La Nazione del doppio ex di Fiorentina ed Empoli: “Mi auguro di vedere una grande partita. La Fiorentina ha bisogno di continuare a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo, invece l’Empoli si deve ritrovare. Che vinca il migliore, spero per entrambe un futuro roseo.

Mi aspetto che la Fiorentina continui la striscia positiva che ha iniziato. L’Empoli ha avuto delle difficoltà, ha cambiato allenatore, ha ancora il tempo di recuperare, ma penso che in questo momento i viola siano favoriti. Oltre a Nico Gonzalez, da chi ti aspetti grandi cose? Da Sottil. Ho avuto la fortuna di vederlo nella partita col Frosinone, e non mi era dispiaciuto. Le doti le ha, solo che ancora non le ha tirate fuori del tutto. E’ un giovane interessante che ancora deve dimostrare tanto. Champions League, è possibile? Deve puntarci, perché negli ultimi anni ha fatto un percorso in crescendo. Poi dipenderà anche dalle altre squadre. Quest’anno la Fiorentina sta dimostrando che tutto è possibile”.

LEGGI ANCHE, IL VAR NON DOVEVA INTERVENIRE