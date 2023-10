Gol Atalanta di mano, Marelli denuncia: “Var non doveva intervenire, non c’è certezza. Grave errore”

Il moviolista di Dazn, Luca Marelli, ha commentato gol assegnato all’Atalanta contro il Genoa. Un gol quello di Lookman, decisivo per la vittoria finale, che era stato annullato in presa diretta dall’arbitro, salvo poi cambiare la propria decisione dopo la chiamata al Var. Queste le parole di Marelli: “Non ci sono immagini che dimostrano che Lookman abbia preso di mano e non ci sono immagini chiare che ci dimostrano che lui non abbia toccato con la mano, praticamente non si capisce bene. Per questo motivo doveva restare la decisione del campo, ovvero quella dell’arbitro che aveva annullato il gol. Lo stesso principio per cui in Genoa-Milan era stato convalidato il gol di Pulisic. Il Var deve intervenire se c’è la certezza, in questo caso non c’è. Grave errore che non capisco” conclude Marelli.

