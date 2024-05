Marchionni: “Bisogna portare un trofeo, è il momento di dare una gioia ai fiorentini”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l’ex centrocampista viola Marco Marchionni che ha commentato la vigilia in casa Fiorentina in vista della partita di domani: “Per le partite di domani non c’è niente da dire, si preparano da sole, sono le partite che sogni di giocare. Domani puoi dare un trofeo a Firenze e sarebbe una grande gioia per tutti, la squadra è pronta per vincere perché ha giocatori maturi che sanno affrontare i momenti. Non so quanto sarà utile l’esperienza dell’anno scorso visto che sono squadre diverse. Se la Fiorentina fa la sua partita, domani vince poi arriverà il futuro, ma ci sarà tempo”