Marchionni: “Fiorentina ultima in classifica? Non me l’aspettavo. Conosco l’ambiente e Vanoli riprenderà il cammino”

L’ex Fiorentina e Juventus Marco Marchionni ha parlato a Radio Bianconera della sfida di domani sera all’Artemio Franchi: “Tra Fiorentina e Bodo Glimt, dico che innanzitutto i bianconeri devono pensare alla prima gara, che può determinare la seconda sfida. La Fiorentina è una squadra in difficoltà che ha cambiato allenatore, ma la sappiamo tutti quanto tenga a questa partita. Intanto bisogna riprende il passo giusto in campionato, poi si penserà alla Champions: una partita può trascinare l’altra al successo”.

“La Fiorentina ultima in classifica? Non me l’aspettavo, conosco l’ambiente, la passione che c’è e anche l’investimento fatto dalla società. Volevano fare sicuramente un altro tipo di campionato, poi però è il campo che determina tutto il giudizio. Sono al di sotto delle aspettative, ma con Vanoli riprenderanno il cammino”.