Beretta: "Firenze è una piazza importante ed esigente: sarà una bella sfida per Italiano"

Le parole di Mario Beretta ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno

Mario Beretta, allenatore e dirigente sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dell'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Italiano ha portato in Serie A e poi salvato una squadra come lo Spezia giocando bene e facendo divertire i suoi tifosi e soprattutto senza sottomettersi a nessuna squadra. Ora a Firenze è una bella sfida, perché la piazza è molto più importante ed esigente, ma ha le basi per fare bene"

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