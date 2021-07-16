Beretta: "Firenze è una piazza importante ed esigente: sarà una bella sfida per Italiano"
Le parole di Mario Beretta ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno
Mario Beretta, allenatore e dirigente sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dell'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Italiano ha portato in Serie A e poi salvato una squadra come lo Spezia giocando bene e facendo divertire i suoi tifosi e soprattutto senza sottomettersi a nessuna squadra. Ora a Firenze è una bella sfida, perché la piazza è molto più importante ed esigente, ma ha le basi per fare bene"
LEGGI ANCHE:
ITALIANO: “LA FIORENTINA MI HA VOLUTO FORTEMENTE. PRIMA A ROMA? DOBBIAMO TENERE TESTA A TUTTI”
https://www.labaroviola.com/italiano-la-fiorentina-mi-ha-voluto-fortemente-prima-a-roma-dobbiamo-tenere-testa-a-tutti/145899/