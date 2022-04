Bucchioni: ”La vittoria con il Napoli non serve se non continui fare punti. Italiano lo sa”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel consueto appuntamento con il Penta Sport, Enzo Bucchioni ha parlato dell’avvicinamento alla partita contro il Venezia ed ha messo in guardia rispetto ad un eventuale calo di tensione. Queste le sue parole:

”Fiorentina ha vinto perchè ha giocato da grande squadra contro il Napoli. Ma quella vittoria non è nulla, deve essere archiviata in ragione dell’obiettivo che ormai è a portata di mano. Sabato deve essere una partita da affrontare in modo determinato, solo cosi si diventa grandi. Turnover?

Va sicuramente fatto, questa squadra ha un gioco con una identità ben precisa, ed il bello è che quando sostituisci un titolare con un altro non te ne accorgi. L’impianto di gioco rimarrà inalterato, ne sono certo.

Belotti? E’ arrivato alla piena maturità, ovviamente sarei felice di vederlo alla Fiorentina, ora non conosco le strategie societarie, prendere un giovane da mettere affianco a Cabral, ma con Belotti fai il salto di qualità.”

