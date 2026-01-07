Monti: "Con la Lazio è fondamentale. Nelle ultime gare ho visto più grinta, il merito è di Paratici"

Gianfranco Monti analizza il momento in casa Fiorentina proiettandosi alla gara di stasera contro la Lazio.

Il noto tifoso Viola, Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:

"La gara di questa sera è fondamentale. Il trittico che ci aspetta sarà molto difficile, ma la sfida con la Lazio può diventare una grande occasione per la Fiorentina, vista la condizione dei biancocelesti. Da questi tre match (Lazio, Milan e Bologna) andrebbero fatti almeno 4 punti: la squadra dovrà macinarne il più possibile. Capisco la difficoltà, ma in una stagione 'normale' avremmo affrontato almeno due di queste gare con una mentalità diversa."

"Credo che la vittoria con la Cremonese abbia regalato una nuova convinzione al gruppo; con quella determinazione, ogni sfida è alla portata. Fagioli, Gudmundsson, la rete di Kean e la parata di De Gea sono tutti segnali bellissimi. Penso che Paratici abbia già parlato con gran parte della rosa: vedo giocatori diversi rispetto al recente passato, con un impegno e una grinta che prima non percepivo."