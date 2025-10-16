16 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:45

Monti: “Kean al 70% non deve giocare, meglio mettere titolare uno al top come Piccoli”

Mirko Carmignani

16 Ottobre · 13:33

Aggiornamento: 16 Ottobre 2025 · 13:33

Lo speaker radiofonico e tifoso viola ha parlato dell'avvicinamento alla gara di domenica contro il Milan a San Siro

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina alla ripresa dopo le Nazionali partendo da Kean: “Mi auguro possa giocare solo se davvero sta bene perché, se fosse al 70 %, non lo metterei titolare, ma andrei su Piccoli perché domenica è una gara essenziale per noi in cui o ci risolleviamo o prendiamo una via davvero brutta, per questo abbiamo bisogno di tutti al top contro una squadra molto forte che, però, ha qualche acciaccato in questo momento.” 

Prosegue: “A me è piaciuto il primo tempo con la Roma dove abbiamo iniziato bene e poi perdiamo per qualche errore difensivo che bisogna imparare a prevenire, oltre alla difficoltà di gioco in società si vede che c’è un clima nuvoloso dove qualche scelta è stata sbagliata tipo la mancanza di uno come Cataldi che serviva parecchio come equilibratore in mezzo al campo.”

Su Gudmundsson: “Mi sorprende vedere il confronto tra la prestazione in Nazionale e quelle di Firenze perché non ci può essere questa differenza abissale e non credo sia solo colpa sua perché a quanto pare qua non si trova e bisogna trovare il problema con l’aiuto dell’allenatore.”

