Monti: "Tutti volevano cacciare Palladino dopo l'inizio, ma è solo merito suo per questa grande Fiorentina"

L'opinionista viola ha parlato del periodo d'oro della Fiorentina di Palladino dopo il successo di Torino per 1-0

A Radio Bruno l'opinionista Gianfranco Monti ha parlato del momento in casa viola: "Dopo l'inizio in campionato non mi aspettavo una stagione così, credevo che la Fiorentina potesse lottare per l'ottavo posto ma niente di più, invece sono felice di sbagliarmi. Mi ricordo che dopo le prime gare tutti volevano cacciare Palladino, menomale che non ci hanno ascoltati. La Fiorentina sta facendo una grandissima annata per merito suo, è salito in cattedra e sta costruendo un qualcosa di unico, facendo rendere tutti al meglio. A Torino e a Genova ci sono state delle insufficienze, ma la squadra è rimasta compatta e ha vinto una grande partita. Sono felice per questi ragazzi e faccio i complimenti."

Su Kean: "Attaccante vero, il suo gol è il frutto della fame che ha e che mostra ogni volta, ha avuto un pallone e ha segnato come un vero bomber, quello che ci voleva."

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