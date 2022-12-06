Sentite Monti su Amrabat: "Per me può partire anche a gennaio, a patto che arrivi un Luis Alberto"
Se vendiamo Amrabat mi aspetto un giocatore pronto che giochi subito, voglio un giocatore pronto.
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 18:39
Gianfranco Monti è intervenuto come ospite a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e delle voci di mercato intorno ad Amrabat, queste le sue parole:
"Amrabat? Se arriva l'offerta giusta per me può partire anche a gennaio, ma deve arrivare un giocatore di livello tipo Luis Alberto e non un Sabiri. Con i prezzi di oggi per me può arrivare a costare anche sopra i 30 milioni."
IL PARERE DI BUCCHIONI SU AMRABAT
https://www.labaroviola.com/bucchioni-sicuro-per-la-fiorentina-non-conviene-vendere-amrabat-nemmeno-per-40-milioni/194893/