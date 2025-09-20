20 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:26

Monti: “Non sono preoccupato dal digiuno di Kean, le qualità del ragazzo sono indiscutibili”

Mirko Carmignani

20 Settembre · 21:02

Lo speaker radiofonico e tifoso viola ha parlato dell'attaccante gigliato ancora a secco in campionato in stagione

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: “Dalla Fiorentina ci aspettavamo di più, per ora la squadra non ha reso quanto vorremmo, ma non è il caso di cominciare subito a criticare perché il cambio di allenatore deve essere assimilato e non si può pensare che tutte le cose nuove siano imparate da subito. Al momento la squadra fa fatica ad imparare i nuovi dettami tattici, ma ci sta, più avanti le cose miglioreranno.”

Prosegue: “Per domani ho paura, ma non del Como perché non possiamo averne data la nostra storia, ma di noi stessi perché dobbiamo vincere e non sono ammessi altri errori sennò rischi di buttare via una stagione già adesso e sarebbe un peccato.”

Su Kean: “Non sono preoccupato dal digiuno che sta vivendo e non credo che nessuno dovrebbe esserlo. Lui è uno dei più forti in circolazione, ma ora pure lui sta capendo come gioca Pioli e lo stesso allenatore sta cercando un modo per farlo segnare di più. Per ora ha meno palloni e sono sicuro che Pioli cercherà di migliorare questo fatto, ma le sue qualità sono indiscutibili.”

