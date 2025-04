Monti: “Firmerei per andare in Europa League e tifo Bologna in finale, altrimenti la Fiorentina resta fuori”

Gianfranco Monti, speaker fiorentino, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cagliari, queste le sue parole:

“Troppa euforia in qualcuno, si è vinto contro il Cagliari, non a caso ci sono 26 punti di distacco. Questa squadra ha giocatori forti, io sono contento della vittoria della Fiorentina, ma è una cosa normale che avvenga. Io sono realista, non sogno la Champions, a novembre eravamo terzi e avrei messo la firma per l’Europa League e lo farei ancora, sarebbe una meraviglia. Io rifarei anche la Conference, io voglio andare in coppa. Io non tifo Milan, preferirei vincesse il Bologna la Coppa Italia perchè io voglio andare in Coppa il prossimo anno. Se vogliamo essere obiettivi la Fiorentina sta facendo il suo percorso, questa è la squadra più forte dopo quella di Borja, è la squadra migliore degli ultimi anni e mi aspetto qualcosa in più. La società quest’anno ha fatto di più sul mercato e bisogna continuare su questo percorso, magari cosi arrivano altri giocatori di livello e cosi ci divertiamo”