Monti: “West Ham? andata male una finale andiamo a capofitto sull’altra. A Praga voglio vedere Jovic”

Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno in vista dell’ultima di campionato e della finale di Conference:

“Il fiorentino non vedeva l’ora di andare in finale dopo l’ultima finale persa con il Napoli, andare in 25.000 e fare quella partita è stato importante, è stata una bella festa. Abbiamo avuto una doppia chance, mi va male la Coppa Italia? Mi butto a capofitto sulla Conference. Hai l’occasione di ripagare. Credo che la Fiorentina abbia un buon livello sotto il punto di vista dell’organico e che quindi potrà giocarsela alla pari con il West Ham. Ci sono dei ruoli dove non è super coperta ma, soprattutto nei ruoli d’attacco, siamo ben forniti. Abbiamo Nico Gonzalez che è un giocatore di livello internazionale. A Praga metterei Jovic al posto di Cabral”

