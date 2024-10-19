Monti: "In questo ciclo di partite non bisogna mai perdere, voglio 11 punti su 15"

Il noto opinionista Viola ha parlato dei prossimi impegni che vedranno come protagonista il gruppo di Raffaele Palladino

Al PentaSport di Radio Bruno è intervenuto il noto opinionista Gianfranco Monti che ha commentato la sfida di domani del Via del Mare di Lecce tra i padroni di casa e i Viola di Palladino: "Domani non voglio una squadra sterile, ci vuole il giusto atteggiamento per portare a casa una vittoria importante che serve per la classifica della squadra Viola. Abbiamo già perso troppi punti con formazioni meno forti di noi, ma non credo che i salentini si chiuderanno troppo, visto che anche loro hanno bisogno di punti. Prima della prossima sosta di novembre, vorrei non perdere mai e, su 15 punti, ne vorrei realizzare almeno 11. Riparte anche con Conference però li non devi sottovalutare l'impegno ma, anzi, occorre chiudere la questione il prima possibile per arrivare in fondo al girone già qualificato."

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