Monti: “Questo allenatore non mi piace, non riesce a trasmettere mentalità vincente. Zero costruzione”

Lo speaker radiofonico fiorentino, Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma, queste le sue parole:

Questo allenatore non mi convince. Ieri ha commesso diversi errori e, in generale, non riesce a trasmettere una vera mentalità vincente alla squadra. Il Parma ha preso in mano la partita fin dall’inizio. Kean? Può capitare di sbagliare, ma il problema è che non siamo riusciti a costruire nulla. Le sostituzioni effettuate rispecchiano chiaramente l’approccio mentale della squadra. Mi aspettavo dichiarazioni diverse in conferenza stampa, qualcosa che desse più fiducia. Con questo atteggiamento, l’Europa resta un miraggio: non puoi affrontare squadre come il Betis con questa impostazione. Una squadra di questo livello deve scendere in campo con personalità, dominare il gioco e far valere la propria qualità. Durante tutta la partita non ho mai avuto la sensazione che potessimo vincere. Detto ciò, la base su cui costruire per il futuro è solida, e non ho nulla da rimproverare alla società. Fagioli? La ludopatia è una malattia vera e propria. Bisogna lasciarlo tranquillo, senza ulteriori pressioni.