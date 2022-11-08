Monti: "Prenderei Piatek alla Salernitana, lo avrei confermato. Bonaventura da rinnovare subito"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina alla vigilia della sfida contro la Salernitana: "Una sosta per noi potrebbe essere anche buona,...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina alla vigilia della sfida contro la Salernitana: "Una sosta per noi potrebbe essere anche buona, perchè potremo andare anche a recuperare giocatori importanti come Sottil e Nico Gonzalez. Detto questo dobbiamo fare i complimenti ad Ikonè, il cui impegno non è mai mancato. Adesso il francese è molto più dentro i meccanismi di gioco viola, anche se nell'occasione con la Sampdoria doveva buttarla dentro. Partita di domani? Con la Salernitana serve vincere. Loro sono un'ottima squadra, ma come organico sono nettamente inferiori alla Fiorentina. Giocare bene o male non m'interessa, conta solo il risultato. Di loro ci sono dei giocatori che mi piacciono tantissimo e che prenderei alla Fiorentina. Il primo è Piatek, attaccante che avrei confermato a Firenze, poi ci sono Candreva e Mazzocchi. Bonaventura? Gli rinnoverei assolutamente il contratto. Subito. E' un giocatore che devi tenere sempre in rosa a prescindere da quante partite può garantirti".

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