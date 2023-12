Monti: “Una follia criticare Italiano ma servirebbe che fosse difeso anche da qualche dirigente”

Gianfranco Monti, speaker radiofonico fiorentino, ha parlato a Radio Bruno di alcune critiche ripetute di alcuni tifosi a Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Una follia criticare Italiano e metterlo in discussione da parte di alcuni tifosi ma serve anche che qualcuno di più influente in società si debba esporre per difenderlo da tutti questi attacchi che Italiano riceve ogni volta. Mi dicono che lui parla sempre di calcio, è uno che ragiona e studia tanto, sarebbe bello confrontarsi con lui su tante questioni tecnico-tattiche”

