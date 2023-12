Pedullà difende Beltran: “Ha bisogno di tempo, non di insulti mediatici dei leoni da tastiera”

L’ambientamento di Lucas Beltran con la maglia della Fiorentina è uno dei temi caldi in queste ultime settimane in casa viola. Il centravanti argentino è finito sotto la lente d’ingrandimento dopo l’errore contro il Milan. E la critica non lo ha risparmiato (esagerando). Proprio come pensa l’esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che ne ha così parlato sul proprio sito: “Lucas Beltran è stato un grande investimento della Fiorentina, non è detto che i frutti debbano essere raccolti dopo pochi mesi. Certo, sarebbe meglio, ma se non accadesse bisognerebbe evitare di gridare allo scandalo: ci sono mille casi di ambientamento tecnico o tattico spesso in ritardo rispetto alle riconosciute qualità. Poi ci sono modi e modi per spendere una critica, possibilmente con un minimo di civiltà mediatica, la stessa che servirebbe nella vita di ogni giorno. Domenica scorsa per giudicare Beltran hanno utilizzato termini offensivi, inenarrabili, scarsamente educativi. Lo stesso tizio, non troppi mesi fa, aveva negato la semplice possibilità di un avvento di Giuntoli a casa Juve: affidabilità sulle notizie zero, ma l’accanimento su un ragazzo che sta conoscendo Firenze e la Fiorentina appartiene ai leoni da tastiera che purtroppo – in questo caso – hanno spazio sul satellite”.