Monti: "Grande crescita di Igor, è indispensabile. Dispiace vedere il talento di Quarta in panchina"

Le parole di Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno in occasione della partita di domani a San Siro tra Fiorentina ed Inter

Gianfranco Monti, noto opinionista nell'ambiente Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della Fiorentina in vista della sfida di domani contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Adesso alla Fiorentina serve uno sprint in classifica per puntare all'Europa concretamente, servono almeno una ventina di punti che dovranno arrivare obbligatoriamente contro le grandi squadre. Italiano dopo la partenza di Vlahovic è stato costretto a cambiare tutti i meccanismi offensivi, un lavoro impegnativo e complicato. La fase offensiva è stata riorganizzata in poco tempo per calibrare l'inserimento dei nuovi acquisti. Parlando di singoli, dispiace vedere in panchina un ragazzo giovane e talentuoso come Quarta. Tuttavia Igor è cresciuto tantissimo ed è insostituibile al momento".

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