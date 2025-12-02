2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:15

Monti: "Mi aspetto che Vanoli cambi, finora ha fatto poco. Emozionante vedere che Firenze c'è sempre"

Monti: “Mi aspetto che Vanoli cambi, finora ha fatto poco. Emozionante vedere che Firenze c’è sempre”

2 Dicembre

ACF FiorentinaDzekomontiVanoli

Il noto tifoso viola si è espresso sul complicatissimo momento della Fiorentina, facendo un plauso ai tifosi per la loro vicinanza

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per parlare dell’attualità della Fiorentina“L’immagine di Dzeko è molto forte, mi ha colpito molto, su cui preferisco non dare pareri. Non è stato un caso che a parlare sia stato Dzeko, ma il bersaglio non ho capito quale fosse, ma il risultato è che mi hanno chiamato tre amici per organizzare i pullman per la partita di sabato.

È emozionante, anche se non stiamo facendo una gran figura in giro per l’Italia e non stiamo simpatici a molti, vedere che Firenze c’è in questi momenti come in C2. Spero che la proprietà abbia capito cosa hanno acquistato: dei tifosi a volte rompiscatole, ma che al bisogno ci sono sempre. Firenze spinge, ma a fine maggio si tireranno le somme, sperando di darlo in Serie A.

Sulla partita di Bergamo: “Mi aspetto che Vanoli faccia qualcosa, finora ha fatto poco. In questo momento ci vuole la formazione più ‘ruffiana’ e sporca possibile, un 451 o un 4411. Mi aspetto che si cambi qualcosa, che si metta a 4, magari non il 433, ma cercherei di stare il più coperto possibile, di provare a non prendere i gol che si sta prendendo”.

