Monti: “Mi aspetto che Vanoli cambi, finora ha fatto poco. Emozionante vedere che Firenze c’è sempre”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per parlare dell’attualità della Fiorentina: “L’immagine di Dzeko è molto forte, mi ha colpito molto, su cui preferisco non dare pareri. Non è stato un caso che a parlare sia stato Dzeko, ma il bersaglio non ho capito quale fosse, ma il risultato è che mi hanno chiamato tre amici per organizzare i pullman per la partita di sabato.

È emozionante, anche se non stiamo facendo una gran figura in giro per l’Italia e non stiamo simpatici a molti, vedere che Firenze c’è in questi momenti come in C2. Spero che la proprietà abbia capito cosa hanno acquistato: dei tifosi a volte rompiscatole, ma che al bisogno ci sono sempre. Firenze spinge, ma a fine maggio si tireranno le somme, sperando di darlo in Serie A.

Sulla partita di Bergamo: “Mi aspetto che Vanoli faccia qualcosa, finora ha fatto poco. In questo momento ci vuole la formazione più ‘ruffiana’ e sporca possibile, un 451 o un 4411. Mi aspetto che si cambi qualcosa, che si metta a 4, magari non il 433, ma cercherei di stare il più coperto possibile, di provare a non prendere i gol che si sta prendendo”.