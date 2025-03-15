Monti: "Gli ex? Nico e Vlahovic fanno la panchina, chi s'è preso noi gioca titolare almeno..."

L'opinionista viola ha detto la sua riguardo alla partita di domani pomeriggio del Franchi tra Juventus e Fiorentina

A Radio Bruno ha parlato il noto opinionista Gianfranco Monti che ha detto la sua alla vigilia della partita tra Juventus e Fiorentina: "Domani non è una partita come le altre e non lo sarà mai quando a Firenze arriva la Juventus, loro non stanno bene ma sarà una partita difficilissima, anche perchè Thiago Motta potrebbe rischiare la panchina in caso di sconfitta. Per questo sono sicuro che domani venderà cara la pelle e che sarà una gara davvero complessa anche perchè si trova in un momento del calendario dove la Fiorentina ha impegni difficoltosi. Sono felice per il passaggio del turno perchè se fossimo usciti contro i greci, sarebbe stato un problema arrivare in fondo alla stagione in modo sereno. La Fiorentina deve rendersi conto che si giocano due tempi da 45 minuti e non solo uno. Già a partire da domani bisogna iniziare a non prendersi pause."

Sui giocatori: "Abbiamo una buonissima squadra, sono sicuro che la qualità della rosa è alta però dovremo giocare una partita con il coltello tra i denti, per esempio Gudmundsson e Kean devono essere sempre in campo dall'inizio."

Sugli ex: "Anche loro hanno dei giocatori qui a Firenze che sono loro ex e credo che avranno più paura di noi, anche perchè Kean e Fagioli giocano di sicuro mentre i loro staranno in panchina probabilmente e la differenza è di circa 70 milioni nella spesa complessiva. Guardo i miei, di chi viene domani non mi interessa."