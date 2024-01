Monti: “Da tifoso non ho reagito bene alle parole di Barone su Ikoné. Sul mercato mi aspetto qualcosa”

Il tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Inter, durante il programma “A Pranzo con il Pentasport”, andato in onda su Radio Bruno. Le sue parole:

“Non sono queste le partite della Fiorentina. Se dovesse perdere è chiaro che non sarei felice, ma non mi girerebbero le scatole. Cambiare modulo? E’ una dimostrazione d’intelligenza. Sulle parole di Barone su Ikoné, da tifoso non ho reagito bene. Evidentemente da Ikoné la proprietà non ricava i soldi che sperava. Sul mercato qualcosa mi aspetto. Avrei dato a Italiano un giocatore già da venti giorni. Non mi fa piacere essere arrivato ad oggi in queste condizioni, ma aspetto a parlare. Faraoni, ad esempio, è stato un bell’acquisto.”

LEGGI ANCHE: LE PREVISIONI DI CARESSA E ZAZZARONI SU FIORENTINA-INTER