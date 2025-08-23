Monti: “Gudmundsson ha un’altra faccia, il giocatore si diverte adesso a giocare nella Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker radiofonico Gianfranco Monti per parlare della Fiorentina: “Sto vivendo molto bene quest’inizio di stagione perché vedo una squadra sulla strada giusta che si può togliere delle soddisfazioni ed è un piacere da vedere, infatti mi sa che qualcuno mi dovrà calmare per il mio fermento. La società vuole fare il salto e il mercato lo testimonia alla grande.”

Prosegue: “Gli scorsi anni nei preliminari si soffriva da matti, ora con Pioli abbiamo subito messo tutto in chiaro anche perché ha messo subito i titolari senza troppo turnover, bisogna vincere ed il discorso è stato chiuso al volo per poi focalizzarsi sul campionato. Le prime prestazioni sono state ottime, c’è da crescere ancora, ma già la mano di Pioli si vede ed è un fatto molto positivo.”

Su Dodo: “Deve dimostrare tanto perché negli scorsi anni non segnava mai, per questo dissi che una sua cessione non sarebbe stata un dramma, ma ora voglio un giocatore di un altro calibro ed anche Pioli lo ha intuito e lo ha esortato a fare di più. Deve essere un giocatore da 3/4 gol a stagione, ma credo ci arriveremo.”

Su Gudmundsson: “Adesso ha un’altra faccia, giovedì era sempre sul pezzo e questo mi è piaciuto, si vede che ha un’altra voglia rispetto ad un anno fa. Mi piacerebbe vederlo nel tridente pesante, ma credo che il tecnico ce lo farà vedere col contagocce.”