Monti: "Fossę per me Szczesny sarebbe già in Inghilterra con Palladino. Il Monza è meglio di noi?"

Dopo le prestazioni di Terracciano e Christensen in Inghilterra, il tema portiere è tornato sotto la lente d'ingrandimento dell'ambiente Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Mo...

Dopo le prestazioni di Terracciano e Christensen in Inghilterra, il tema portiere è tornato sotto la lente d'ingrandimento dell'ambiente Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Monti, ne ha così parlato, soffermandosi su Szczesny: "Io lo prenderei subito, fosse stato per me sarebbe già in Inghilterra con Palladino. Ma il Monza è meglio di noi? Economicamente? Io credo di no, sennò Colpani e Palladino non sarebbero qua".

QUARTA E AMRABAT A FIRENZE MERCOLEDI. L’ARGENTINO RINUNCIA A QUALCHE GIORNO DI FERIE. NICO IL 5 AGOSTO

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