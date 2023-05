Monti su Mourinho: “Non lo cambio con Italiano, vorrei usare la magia e vedere che farebbe in viola”

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno in vista della finale di Conference e Fiorentina-Roma. Queste le sue parole:

“Sono fiducioso, lo ero anche con l’inter, anche se non era un inter al 100% te la sei giocata bene. Con il West Ham me la gioco volentieri, sono fiducioso, i calciatori si caricano da soli, per loro è tanto, anche egoisticamente credo vorranno portare una coppa nel loro curriculum. Poi italiano io non lo cambio con Mourinho, mi piace il suo gioco, è promettente. Vorrei usare la bacchetta magica, sarei curioso di vedere quello che Mourinho farebbe sulla panchina ella Fiorentina”

