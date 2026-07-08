Monti: "Credevo che ci fossero più squadre per Gudmundsson, invece per ora solo tante chiacchiere"

L'islandese potrebbe lasciare Firenze, ma per ora niente di definito

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker radiofonico Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: "Paratici sta facendo un buon mercato perché si vede che fa le cose con logica e non ha fretta. Ha in mente la sua Fiorentina e la vuole costruire con i migliori per le sue caratteristiche."

Su Gudmundsson: "Pensavo avesse più pretendenti, invece per ora non c'è stato niente e ancora ci sono solo molte chiacchiere senza offerte e lo stesso vale per Dodo, ma penso sia più semplice cedere il brasiliano."