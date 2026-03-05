Monti: “Gudmundsson non ha mai mostrato il suo valore, ma so che altrove tornerà ad essere fortissimo”

A Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: “A Udine andava bene anche un punto, ma non una cosa del genere dove non abbiamo nemmeno tirato in porta ed è allucinante perché non puoi fare un discreto filotto per poi ricadere. Ti mancava solo Dodò e hai scombussolato tutta la squadra senza senso e Vanoli ha sbagliato pure quando attacca i calciatori in conferenza perché non lo devi fare pubblicamente, ma nello spogliatoio. A Udine non abbiamo giocato e non è possibile concedere così tanto a Davis perché loro ti fanno male. Loro ti aspettavano e volevano rifarsi per l’andata in cui li avevamo battuti e anche presi in giro con la manina di Parisi, ecco l’abbiamo pagata tutto insieme.”

Su Gudmundsson: “Sono dispiaciuto, ma è lui la più grande delusione della Fiorentina di quest’anno e non solo da ora, ma da quando è arrivato. Non capisco il motivo perché so che è fortissimo e sono convinto che, se lo cediamo, altrove farà benissimo. In partita si blocca, in allenamento mi dicono faccia cose incredibili perché ha una tecnica inimmaginabile.”

Sulla Fiorentina: “Dobbiamo salvarci presto perché bisogna cominciare a programmare il futuro in base a dove sei e a che cosa vuoi ambire, ovviamente se lotti fino in fondo per non retrocedere non hai modo di pensare ora ad acquisti e cessioni. Questa squadra non sa essere tranquilla e si complica la vita da sola, ora ci vogliono 6 punti e pochi discorsi.”