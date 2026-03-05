5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Monti: “Gudmundsson non ha mai mostrato il suo valore, ma so che altrove tornerà ad essere fortissimo”

Radio

Monti: “Gudmundsson non ha mai mostrato il suo valore, ma so che altrove tornerà ad essere fortissimo”

Redazione

5 Marzo · 13:20

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 13:22

TAG:

#FiorentinaGudmundssonmonti

Condividi:

di

Il noto tifoso viola è intervenuto per parlare di Fiorentina in vista dell'impegno di domenica al Franchi contro il Parma

A Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: “A Udine andava bene anche un punto, ma non una cosa del genere dove non abbiamo nemmeno tirato in porta ed è allucinante perché non puoi fare un discreto filotto per poi ricadere. Ti mancava solo Dodò e hai scombussolato tutta la squadra senza senso e Vanoli ha sbagliato pure quando attacca i calciatori in conferenza perché non lo devi fare pubblicamente, ma nello spogliatoio. A Udine non abbiamo giocato e non è possibile concedere così tanto a Davis perché loro ti fanno male. Loro ti aspettavano e volevano rifarsi per l’andata in cui li avevamo battuti e anche presi in giro con la manina di Parisi, ecco l’abbiamo pagata tutto insieme.”

Su Gudmundsson: “Sono dispiaciuto, ma è lui la più grande delusione della Fiorentina di quest’anno e non solo da ora, ma da quando è arrivato. Non capisco il motivo perché so che è fortissimo e sono convinto che, se lo cediamo, altrove farà benissimo. In partita si blocca, in allenamento mi dicono faccia cose incredibili perché ha una tecnica inimmaginabile.”

Sulla Fiorentina: “Dobbiamo salvarci presto perché bisogna cominciare a programmare il futuro in base a dove sei e a che cosa vuoi ambire, ovviamente se lotti fino in fondo per non retrocedere non hai modo di pensare ora ad acquisti e cessioni. Questa squadra non sa essere tranquilla e si complica la vita da sola, ora ci vogliono 6 punti e pochi discorsi.” 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio